Сийярто: Венгрия на саммите НАТО подтвердит отказ от участия в миссии на Украине

Глава МИД отметил, что на встрече в Вашингтоне ожидается принятие решения об учреждении миссии НАТО по координации военных поставок и подготовке украинских военнослужащих. «Наша позиция ясна: мы не будем вмешиваться в это. У нас есть соглашение с нынешним генеральным секретарем [НАТО Йенсом Столтенбергом] и обещание будущего генерального секретаря [Марка Рютте], что Венгрия сможет сделать это», — сказал Сийярто в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Мы не отдадим венгерских солдат, мы не отдадим деньги венгерских налогоплательщиков и не отдадим территорию Венгрии для таких действий. Эта позиция гарантирует, что мы сможем обеспечить безопасность Венгрии и венгерского народа», — пояснил министр.
Орбан условился со Столтенбергом на встрече в Будапеште 12 июня, что Венгрия сможет не принимать участия в миссиях НАТО за пределами территории альянса, в том числе на Украине. Позднее эта договоренность была подтверждена на встрече с Рютте, который направил венгерскому премьеру письмо с соответствующими заверениями. Правительство Венгрии отмечало, что в соответствии с Вашингтонским договором от 1949 года НАТО является оборонительным альянсом, зона ответственности которого ограничена определенным регионом, поэтому у него нет никаких оснований для вмешательства в украинский конфликт.
Ожидается, что участники саммита НАТО в Вашингтоне