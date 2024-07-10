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Сийярто: Венгрия на саммите НАТО подтвердит отказ от участия в миссии на Украине

БУДАПЕШТ, 9 июля. /ТАСС/. Венгрия подтвердит на саммите НАТО в Вашингтоне, что не будет принимать участия в миссии этой организации, направленной на оказание военной помощи Украине. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сопровождающий премьер-министра Виктора Орбана на саммите Североатлантического альянса.

Источник: AP 2023

Глава МИД отметил, что на встрече в Вашингтоне ожидается принятие решения об учреждении миссии НАТО по координации военных поставок и подготовке украинских военнослужащих. «Наша позиция ясна: мы не будем вмешиваться в это. У нас есть соглашение с нынешним генеральным секретарем [НАТО Йенсом Столтенбергом] и обещание будущего генерального секретаря [Марка Рютте], что Венгрия сможет сделать это», — сказал Сийярто в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Мы не отдадим венгерских солдат, мы не отдадим деньги венгерских налогоплательщиков и не отдадим территорию Венгрии для таких действий. Эта позиция гарантирует, что мы сможем обеспечить безопасность Венгрии и венгерского народа», — пояснил министр.

Орбан условился со Столтенбергом на встрече в Будапеште 12 июня, что Венгрия сможет не принимать участия в миссиях НАТО за пределами территории альянса, в том числе на Украине. Позднее эта договоренность была подтверждена на встрече с Рютте, который направил венгерскому премьеру письмо с соответствующими заверениями. Правительство Венгрии отмечало, что в соответствии с Вашингтонским договором от 1949 года НАТО является оборонительным альянсом, зона ответственности которого ограничена определенным регионом, поэтому у него нет никаких оснований для вмешательства в украинский конфликт.

Ожидается, что участники саммита НАТО в Вашингтоне 9—11 июля объявят о создании нового командования в Германии, которое будет координировать поставки вооружений на Украину и подготовку украинских военнослужащих. Кроме того, будет объявлено о выделении Украине в 2025 году военной помощи на сумму $40 млрд. Венгрия с самого начала конфликта в соседней стране заявила, что не будет поставлять туда вооружения и предоставлять свою территорию для их транспортировки.

НАТО