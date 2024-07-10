Сийярто: Венгрия на саммите НАТО подтвердит отказ от участия в миссии на Украине

Орбан условился со Столтенбергом на встрече в Будапеште 12 июня, что Венгрия сможет не принимать участия в миссиях НАТО за пределами территории альянса, в том числе на Украине. Позднее эта договоренность была подтверждена на встрече с Рютте, который направил венгерскому премьеру письмо с соответствующими заверениями. Правительство Венгрии отмечало, что в соответствии с Вашингтонским договором от 1949 года НАТО является оборонительным альянсом, зона ответственности которого ограничена определенным регионом, поэтому у него нет никаких оснований для вмешательства в украинский конфликт.