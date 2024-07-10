В ГД внесут законопроект о выплате стипендии вступившим в брак во время обучения студентам

Изменения предлагается внести в закон «Об образовании».
«Предлагается назначать государственные социальные стипендии студентам, осваивающим образовательные программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры, вступившим в брак в течение периода прохождения обучения и имеющим несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей) или являющимся одинокими родителями (усыновителями) либо опекунами (попечителями), воспитывающими несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей). Указанная стипендия для данной категории студентов подлежит назначению вне зависимости от формы обучения студентов — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или на платной основе», — говорится в пояснительной записке.
Также законопроектом предлагается установить для вузов возможность создавать условия для присмотра и ухода за детьми студентов. «Кроме того, предлагаемые изменения предоставляют студентам, вступившим в брак в течение периода прохождения обучения, право на получение жилого помещения в общежитиях для совместного проживания с супругом (супругой) в приоритетном порядке и без взимания платы за пользование жилым помещением», — отмечают авторы.
Депутаты от ЛДПР утверждают, что в настоящее время для студентов, принявших решение о создании семьи, меры государственной поддержки отсутствуют. «При этом основным препятствием для юридического оформления отношений является, как правило, нерешенный жилищный вопрос, когда новой семье негде совместно проживать, а арендовать жилье во время обучения слишком дорого для семейного бюджета. В то же время законодательство не предоставляет возможности получить место в общежитии для совместного проживания супругов», — сказано в пояснительной записке.
«Много общаюсь со студентами, молодежью в рабочих поездках по регионам. Часто говорим о планах на жизнь, перспективах. Многие из ребят уже имеют семьи, стали родителями, кто-то планирует. Дополнительные меры поддержки в виде мест в общежитии и социальной стипендии станут для них подспорьем, а кого-то подстегнут создать семью или обзавестись первенцем», — рассказал ТАСС Слуцкий.