В ГД внесут законопроект о выплате стипендии вступившим в брак во время обучения студентам

Депутаты от ЛДПР утверждают, что в настоящее время для студентов, принявших решение о создании семьи, меры государственной поддержки отсутствуют. «При этом основным препятствием для юридического оформления отношений является, как правило, нерешенный жилищный вопрос, когда новой семье негде совместно проживать, а арендовать жилье во время обучения слишком дорого для семейного бюджета. В то же время законодательство не предоставляет возможности получить место в общежитии для совместного проживания супругов», — сказано в пояснительной записке.