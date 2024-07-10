Документ архива США: Клинтон заверял Ельцина, что НАТО не будет угрозой для РФ

Ранее из документов, опубликованных на сайте неправительственного «Архива национальной безопасности» США, стало известно, что в конце 1994 года бывший вице-президент США Альберт Гор обещал Ельцину, что НАТО будет расширяться только после консультаций с Москвой. Российский лидер тогда попросил у Гора заверений в том, что НАТО не будет расширяться в 1995 году, на который были назначены выборы в Госдуму. Вице-президент США согласился с этим и даже заявил, что концептуально не исключено членство России в НАТО. Однако Ельцин ответил категорическим отказом.