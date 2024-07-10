Документ архива США: Клинтон заверял Ельцина, что НАТО не будет угрозой для РФ

Экс-президент США Билл Клинтон на встрече в 1997 году уверял бывшего президента России Бориса Ельцина, что НАТО не будет угрожать РФ. Это следует из рассекреченных в США архивных документов американского правительства.
Новая порция документов, касающихся отношений России, США и НАТО, была обнародована Архивом национальной безопасности США, пишет РИА Новости. В числе этих документов — стенограмма встречи, состоявшейся в марте 1997 года в Белом доме.
«Я пытаюсь создать НАТО, которая не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с РФ и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы», — заявил тогда Клинтон.
При этом он отметил, что обещание о том, что бывшие члены СССР не смогут войти в альянс, «было бы плохим» для попыток построить новую НАТО, а также для попыток российского руководства построить новую Россию.
Клинтон заверил, что никто не говорит о массивном и ускоренном расширении альянса, но добавил, что не позволит кому-то ограничивать возможности по вступлению в организацию других стран, и сам не станет этого делать.
На той встрече Ельцин говорил о 16 союзниках НАТО. С 1999 года их число выросло до 32.
Ранее из документов, опубликованных на сайте неправительственного «Архива национальной безопасности» США, стало известно, что в конце 1994 года бывший вице-президент США Альберт Гор обещал Ельцину, что НАТО будет расширяться только после консультаций с Москвой. Российский лидер тогда попросил у Гора заверений в том, что НАТО не будет расширяться в 1995 году, на который были назначены выборы в Госдуму. Вице-президент США согласился с этим и даже заявил, что концептуально не исключено членство России в НАТО. Однако Ельцин ответил категорическим отказом.