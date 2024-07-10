Байден анонсировал передачу Киеву «десятков» систем ПВО в ближайшее время

США, Германия, Румыния, Италия и Нидерланды передают Украине оборудование для пяти дополнительных систем противовоздушной обороны, заявил американский президент Джо Байден, выступая на саммите НАТО.
«И в ближайшие месяцы США и наши партнеры намерены отправить Украине десятки дополнительных тактических систем противовоздушной обороны», — добавил Байден.
По его словам, в следующем году Украина получит «сотни» ракет-перехватчиков.
В совместном заявлении США, Германии, Румынии, Италии и Нидерландов, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что Украина получит четыре дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot и систему SAMP-T от Италии. В ближайшие месяцы союзники намерены предоставить такие системы ПВО, как NASAM, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.
Кроме того, следует из текста заявления, партнеры США обязались выделить более $1 млрд на поддержку противовоздушной обороны Украины.
Байден говорил, что объявит о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны Украины в рамках саммита НАТО на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая запланирована на 11 июля.
Зеленский в апреле сообщал, что Киеву требуется как минимум семь батарей Patriot для отражения атак. Позже Байден рассказал, что в ближайшее время Украине передадут пять систем ПВО: по одной обещали предоставить США, Румыния, Германия и Италия. Пятую, как писала газета The New York Times, союзники Киева в ЕС решили собрать из частей, разбросанных по всему континенту. Нидерланды обещали предоставить для нее радар и три пусковые установки.
В начале июля Украина получила третий зенитно-ракетный комплекс Patriot от Германии.
Москва осуждает поставки оружия Киеву. Президент России Владимир Путин, комментируя поставки на Украину Patriot, утверждал, что российские военные «пощелкают» и их.