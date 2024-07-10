Байден анонсировал передачу Киеву «десятков» систем ПВО в ближайшее время

Зеленский в апреле сообщал, что Киеву требуется как минимум семь батарей Patriot для отражения атак. Позже Байден рассказал, что в ближайшее время Украине передадут пять систем ПВО: по одной обещали предоставить США, Румыния, Германия и Италия. Пятую, как писала газета The New York Times, союзники Киева в ЕС решили собрать из частей, разбросанных по всему континенту. Нидерланды обещали предоставить для нее радар и три пусковые установки.