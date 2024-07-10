Байден: Запад передаст Украине десятки систем ПВО, включая стратегические

Соединенные Штаты вместе с союзниками в ближайшие месяцы передадут Украине пять стратегических и десятки тактических систем противовоздушной обороны. С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден на официальной церемонии открытия юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.
«США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем ПВО», — цитирует РИА Новости хозяина Белого дома.
Он добавил, что в ближайшие месяцы Вашингтон и его партнеры также поставят на Украину десятки дополнительных тактических систем ПВО.
Кроме того, киевский режим в 2025 году получит от Запада сотни ракет-перехватчиков для ПВО, отметил Байден.
Напомним, саммит Североатлантического альянса открылся накануне в Вашингтоне и продлится по 11 июля. Поддержка Украины — одна из главных тем этой встречи.
Ранее анонсировалось, что в ходе саммита его участники объявят о новых мерах по укреплению украинской противовоздушной обороны. В Белом доме заявляли, что речь идет об «исторических и далеко идущих шагах».