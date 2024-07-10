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Столтенберг: Конфликт на Украине выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО

Источник: Российская газета

Украинский конфликт выявил значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО. Это признал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая на полях саммита в Вашингтоне.

По его словам, реальность конфликта на Украине продемонстрировала не только то, что запасы и производственные возможности НАТО оказались слишком малы, но и огромные пробелы в совместимости войск альянса, передает ТАСС.

В качестве примера Столтенберг привел германско-нидерландскую бригаду. Выяснилось, что стандартные боеприпасы калибра 155 мм, которые есть у Нидерландов, не годятся для использования в немецких гаубицах и наоборот.

Это прямая противоположность совместимости сил, подчеркнул генсек альянса.

Он добавил, что на саммите будет принято решение об увеличении оборонных расходов и оборонных заказов для стимулирования военной промышленности. Кроме того, страны обсудят новые возможности для совместного производства вооружений.

Напомним, накануне в Вашингтоне начался саммит НАТО. Его одной из главных тем станет поддержка Украины. По данным американских СМИ, в проекте итогового коммюнике путь Киева к вступлению в альянс описан как «необратимый», но опять без каких-либо гарантий. Среди других тем, которые будут затронуты, — усиление боевых возможностей самих стран НАТО.