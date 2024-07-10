Столтенберг: Конфликт на Украине выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО

Напомним, накануне в Вашингтоне начался саммит НАТО. Его одной из главных тем станет поддержка Украины. По данным американских СМИ, в проекте итогового коммюнике путь Киева к вступлению в альянс описан как «необратимый», но опять без каких-либо гарантий. Среди других тем, которые будут затронуты, — усиление боевых возможностей самих стран НАТО.