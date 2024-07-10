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Байден оговорился, заявив, что Россия хочет уничтожить культуру Урана

Источник: Российская газета

Американский президент Джо Байден повеселил публику новой оговоркой. В обращении к саммиту НАТО он заявил, что Россия хочет уничтожить «культуру Урана».

«Путин хочет не меньшего, чем полностью подчинить Украину. Положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана», — цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Впрочем, он быстро поправился и уточнил, что имел в виду Украину.

Напомним, 81-летний Байден регулярно путается в названиях стран. Так, недавно он заявил, что военные Израиля не собирались вторгаться в Россию. Хотя на самом деле говорил о Рафахе.