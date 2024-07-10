В Хабаровском крае в день выборов на избирательных участках заработает видеонаблюдение

Все избирательные участки в Хабаровском крае при проведении досрочных выборов губернатора Хабаровского края и других избирательных кампаний, которые пройдут в регионе в сентябре, будут оснащены системами видеонаблюдения. Такое решение принято накануне в региональной избирательной комиссии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Более половины участков оборудуют видеокамерами, а там, где такой возможности не будет — запись проведут с помощью видеорегистраторов.
Кроме того, в дни голосования вновь организуют работу Центра общественного наблюдения за выборами, где установят видеостену с онлайн трансляцией в режиме реального времени с видеокамер на участках.
Отслеживать ход голосования в Центре общественного наблюдения будут наблюдатели, в том числе и подготовленные Общественной палатой Хабаровского края.