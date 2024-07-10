Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для НАТО

Ранее, во вторник, глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в ходе выступления на саммите альянса в Вашингтоне отметил, что надо думать о мировом порядке после завершения украинского конфликта. По его мнению, успехом саммита была бы как «решительная демонстрация» единства и готовности поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, так и столь же решительное признание наличия проблем помимо Украины. При этом Эйде подчеркнул, что вступление Украины в НАТО будет возможным лишь после окончания конфликта.