WSJ: на саммите НАТО признают, что не успевают производить оружие для Украины

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Официальные лица на саммите НАТО в Вашингтоне признали, что Европа и США не успевают производить оружие, чтобы удовлетворить все потребности Украины. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). По данным газеты, изготовление ракет Javelin займет в два раза больше времени, чем на это рассчитывали изначально.