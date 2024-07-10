«Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы депутатов Закдумы Хабаровского края

Накануне в Хабаровске прошел Второй этап конференции регионального отделения «Единой России», главной темой которой стало выдвижение кандидатов от партии на выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва, сообщили ИА AmurMedia в региональном исполнительном комитете партии.