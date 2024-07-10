«Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы депутатов Закдумы Хабаровского края

Накануне в Хабаровске прошел Второй этап конференции регионального отделения «Единой России», главной темой которой стало выдвижение кандидатов от партии на выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва, сообщили ИА AmurMedia в региональном исполнительном комитете партии.
Возглавил список кандидатов в депутаты краевого парламента секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Максим Иванов. В «тройку» общерегиональной части партийного списка также вошли: руководитель Хабаровского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Алена Чаплыгина и главный федеральный инспектор по Хабаровскому краю Николай Шевцов.
В состав списка кандидатов от «Единой России» также вошли участники СВО, врачи, представители отрасли образования, инженеры, сотрудники крупных промышленных предприятий, а также активисты волонтерских, молодежных и общественных движений.
Напомним, выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края пройдут в Единый день голосования с 6 по 8 сентября 2024 года.