Небензя: Россия ждет реакции Норвегии на инцидент в Киеве с применением NASAMS

Во вторник по запросу Запада состоялось заседание СБ ООН после инцидента с попаданием ракеты по детской больнице в Киеве. По словам Небензи, реакция генсека ООН Антониу Гутерриша, который бездоказательно осудил Россию, а не Украину за попадание ракеты в больницу «Охматдет», является проявлением двойных стандартов во всемирной организации.