Владимир Кан из Хабаровского края награжден медалью за героизм на СВО

«Старший сержант Владимир Кан принял участие в наступлении на господствующую высоту, где противник применил средства дистанционного минирования и артиллерийский огонь. Благодаря грамотным и слаженным действиям личного состава боевая задача была выполнена, а коридор для прибытия подкрепления организован», — рассказали в пресс-службе ВВО.