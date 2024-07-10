Владимир Кан из Хабаровского края награжден медалью за героизм на СВО

Военнослужащий учебного центра ВВО награжден медалью «За боевые отличия». Старший сержант проявил мужество и героизм во время СВО, выполняя боевые задачи в составе сводного подразделения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Старший сержант Владимир Кан принял участие в наступлении на господствующую высоту, где противник применил средства дистанционного минирования и артиллерийский огонь. Благодаря грамотным и слаженным действиям личного состава боевая задача была выполнена, а коридор для прибытия подкрепления организован», — рассказали в пресс-службе ВВО.
Военнослужащий обеспечивал прикрытие и помогал в размещении прибывших подразделений и военной техники на ранее взятых позициях. Благодаря его высокой профессиональной подготовке сводное подразделение выполнило задачу без потерь.
Владимир Кан награжден медалью «За боевые отличия» приказом министра обороны РФ за проявленную отвагу, мужество и героизм при исполнении воинского долга.