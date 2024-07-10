Генерала Суровикина из Новосибирска попросили вернуть в зону СВО

Политолог Сергей Марков заявил, что кадровые перестановки в минобороны РФ вселяют надежду, что генерала Сергея Суровикина из Новосибирска могут вернуть в зону проведения спецоперации.
Отмечается, что он может помочь в разрешении ситуации на Украине послу успешной операции в Сирии.
«Сейчас его местонахождение остается тайной, но рано или поздно он снова окажется “у руля” российской армии», — сообщил Сергей Марков.
Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске эпидемиолог Новоселов оценил опасность вспышки ботулизма в России.