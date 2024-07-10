CNN: безопасность на базах США в Европе повысили из-за угрозы диверсий

О том, что военные базы США в Европе приведены в состояние повышенной готовности, сообщал CNN 30 июня. В частности, на американской базе в немецком Штутгарте боевая готовность была повышена до уровня «Чарли» (применяется при наличии разведданых о возможной атаке или террористическом акте). На базе располагается штаб-квартира европейского командования вооруженных сил. С таким уровнем угроз, по данным телеканала, американские военные в Европе не сталкивались по крайней мере 10 лет.