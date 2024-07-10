Антонов заявил, что участники саммита НАТО нагнетают военный психоз

«Многие государства глобального большинства каждодневно сталкиваются с захватнической политикой коллективного Запада и на собственном опыте познали ухватки неоколонизаторов: коль скоро перед тобой слабый, то пни его, требуй от него территории под военные базы, загоняй в блоки, диктуй, что делать ему вне и внутри страны, — подчеркнул Антонов. — А если кто сопротивляется, то можно послать и войска, чтобы силой оружия навязать свою волю». Посол уточнил, что наиболее показательным примером такого подхода стала бывшая Югославия.