Антонов заявил, что участники саммита НАТО нагнетают военный психоз

«Первый день саммита НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса. США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии», — отметил дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале посольства РФ. По его словам, западные страны, маскирующиеся под демократии, снова показали стремление навязать миру авторитарные порядки, которые подразумевают под собой выгодные для «золотого миллиарда» правила.
«Многие государства глобального большинства каждодневно сталкиваются с захватнической политикой коллективного Запада и на собственном опыте познали ухватки неоколонизаторов: коль скоро перед тобой слабый, то пни его, требуй от него территории под военные базы, загоняй в блоки, диктуй, что делать ему вне и внутри страны, — подчеркнул Антонов. — А если кто сопротивляется, то можно послать и войска, чтобы силой оружия навязать свою волю». Посол уточнил, что наиболее показательным примером такого подхода стала бывшая Югославия.
«В отчаянии от неспособности сломить Россию с помощью тарана в виде Украины натовцы слепо идут по пути эскалации и по сути прокладывают тропу к третьей мировой войне, — отметил посол. — В ходе сегодняшних мероприятий в Вашингтоне мы не услышали ни одного слова о мире. Все то же нагнетание военного психоза и яростная демонизация нашей страны».
Как отметил Антонов, таким образом в альянсе пытаются «запугать свою общественность и обосновать безудержный рост расходов на поддержку киевского режима» для нанесения РФ стратегического поражения.
«Проводимая США и их приспешниками политика международного гангстера вызывает растущее отторжение на планете, — добавил дипломат. — Государства глобального Юга и Востока не отвернулись от России, поддерживают задачи формирования справедливого мироустройства без разделительных линий, с равными возможностями для развития и принципом неделимости безопасности. Геополитический реваншизм западников обречен на провал». Посол добавил, что «мир не станет вотчиной НАТО».
Саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне