Избран председатель Избирательной комиссии Красноярского края

Также к членам краевого Избиркома обратился и губернатор края Михаил Котюков: «Уважаемые коллеги! Считаю Избирательную комиссию Красноярского края профессиональной и слаженной командой. Это с одной стороны — достижение, а с другой — большая ответственность. Потому что заданный уровень нужно поддерживать. Красноярский край на избирательной карте России занимает особое место. Поэтому необходимо и далее также профессионально, критично и ответственно относиться к организации нашей с вами работы».