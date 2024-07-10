Избран председатель Избирательной комиссии Красноярского края

В начале заседания в режиме видеоконференцсвязи выступил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев. Он подчеркнул — Центризбирком поддерживает кандидатуру Тараса Яскевича, ценит его опыт прежней деятельности.
Также к членам краевого Избиркома обратился и губернатор края Михаил Котюков: «Уважаемые коллеги! Считаю Избирательную комиссию Красноярского края профессиональной и слаженной командой. Это с одной стороны — достижение, а с другой — большая ответственность. Потому что заданный уровень нужно поддерживать. Красноярский край на избирательной карте России занимает особое место. Поэтому необходимо и далее также профессионально, критично и ответственно относиться к организации нашей с вами работы».
По итогам тайного голосования членов Избирательной комиссии края Тарас Владимирович Яскевич был единогласно выбран председателем краевой Избирательной комиссии.
«Хотел бы поблагодарить коллег из краевой и центральной избирательных комиссий за оказанное высокое доверие. В ближайшее время быстро погружусь в рабочие вопросы комиссии. Уже 8 сентября пройдет Единый день голосования, где состоятся выборы по одномандатному округу в Законодательное Собрание, пройдет 66 кампаний в муниципальных образованиях края. Без сомнений, мы проведем их на высоком профессиональном уровне», — сообщил Тарас Яскевич.
Отметим, что ранее Яскевич занимал должность руководителя регионального агентства по туризму.