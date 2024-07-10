Антонов: Первый день саммита НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса

Напомним, саммит надо открылся в Вашингтоне во вторник и продлится по 11 июля. Одной из главных тем встречи стала поддержка Украины. Как заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг, участники должны согласовать существенный пакет мер для Киева. Среди других тем, которые планируется обсудить, усиление боевых возможностей самих стран НАТО.