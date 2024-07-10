Первый день юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне показал агрессивную сущность альянса. Об этом говорится в заявлении посла России в США Анатолия Антонова.
«Первый день саммита НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, Соединенные Штаты и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии», — приводятся его слова в официальном Telegram-канале посольства РФ.
Дипломат отметил, что маскирующиеся под демократии западные страны вновь показали свое стремление навязать всему миру авторитарные порядки, основанные на выгодных для «золотого миллиарда» правилах.
Отчаявшись от неспособности сломить Россию с помощью тарана в виде Украины, натовцы слепо идут по пути эскалации, по сути, прокладывая тропу к третьей мировой войне, подчеркнул Антонов.
«Мы не услышали ни одного слова о мире, все то же нагнетание военного психоза и яростная демонизация нашей страны», — отметил посол.
Он добавил, что таким образом НАТО запугивает свою общественность, а также пытается обосновать безудержный рост расходов на поддержку киевского режима.
Проводимая США и их приспешниками «политика международного гангстера» вызывает растущее отторжение на планете, заключил посол.
Напомним, саммит надо открылся в Вашингтоне во вторник и продлится по 11 июля. Одной из главных тем встречи стала поддержка Украины. Как заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг, участники должны согласовать существенный пакет мер для Киева. Среди других тем, которые планируется обсудить, усиление боевых возможностей самих стран НАТО.