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Губернатор Прикамья Махонин рассказал о расширении сотрудничества с ОАЭ

Глава региона рассказал о возможностях края в сфере машиностроения.

Источник: Соцсети

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о расширении сотрудничества с ОАЭ, об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Во время встречи губернатор Прикамья представил коллегам из ОАЭ возможности края в машиностроении, нефтяной и газовой переработки.

«Обсудили вопросы поставки товаров и услуг, развития промкооперации. Пермский край заинтересован в развитии международного сотрудничества. Рад, что этот интерес поддержали и коллеги из Абу-Даби», — поделился Дмитрий Махонин.

По словам главы региона, он предложил провести новую встречу на выставке ADIPEC и пригласил представителей эмиратов на Пермский инженерно-промышленный форум.

Кроме представителей ОАЭ, губернатор Пермского края также встретился с представителем России во Вьетнаме Вячеславом Хариновым и обсудил возможность участия прикамских предприятий на выставках в республике.