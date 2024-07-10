Губернатор Прикамья Махонин рассказал о расширении сотрудничества с ОАЭ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о расширении сотрудничества с ОАЭ, об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
Во время встречи губернатор Прикамья представил коллегам из ОАЭ возможности края в машиностроении, нефтяной и газовой переработки.
«Обсудили вопросы поставки товаров и услуг, развития промкооперации. Пермский край заинтересован в развитии международного сотрудничества. Рад, что этот интерес поддержали и коллеги из Абу-Даби», — поделился Дмитрий Махонин.
По словам главы региона, он предложил провести новую встречу на выставке ADIPEC и пригласил представителей эмиратов на Пермский инженерно-промышленный форум.
Кроме представителей ОАЭ, губернатор Пермского края также встретился с представителем России во Вьетнаме Вячеславом Хариновым и обсудил возможность участия прикамских предприятий на выставках в республике.