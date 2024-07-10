Эксперт объяснил, что помогло Белоруссии восстановиться после развала СССР

МИНСК, 10 июл — РИА Новости. Сильная президентская власть позволила Белоруссии восстановиться после демонтажа советской системы управления, заявил РИА Новости аналитик Белорусского института стратегических исследований, кандидат политических наук Анатолий Бояшов.
Десятого июля 1994 года в Белоруссии был избран первый президент страны (до этого страна была парламентской): во втором туре президентских выборов победителем стал Александр Лукашенко, набрав 80,3% голосов. Лукашенко продолжает возглавлять республику уже шестой президентский срок. Таким образом, в Белоруссии в текущем году отмечают 30-летие института президентства.
«Уровень сегодняшнего развития Республики Беларусь наглядно подтверждает правоту принятого 30 лет назад решения о президентской форме правления. Сильная президентская власть позволила стране восстановиться после демонтажа советской системы управления, а также обеспечить гарантии реализации конституционных прав и законных интересов граждан».
Он подчеркнул, что результат этого исторического решения — разительные отличия от 1990-х: создана сильная и эффективная государственная вертикаль власти, сохранена промышленность, а также национально ориентированные рыночные механизмы. По словам эксперта, также «созданы условия для включения запросов граждан в систему принятия решений, развивается партийное строительство и парламентаризм».
«Сама президентская власть не стоит на месте. Конституционные полномочия президента позволяют предотвращать риски по ходу развития и совершенствования политической системы. Эволюцию президентских полномочий определяют запросы общества, что нашло отражение в различных редакциях конституции Республики Беларусь».
Бояшов подчеркнул, что конституционные поправки, принятые на референдуме 2022 года, перераспределили часть президентских полномочий в пользу Всебелорусского народного собрания. «Как результат, разнообразные слои населения подключены к принятию решений стратегического характера, а степень устойчивости политической системы повышается», — сказал он.
По мнению аналитика, институт президентства сыграл определяющую роль как в становлении государственности, так и в защите суверенитета страны. «Удалось перенастроить под запросы времени национальную политическую систему, обеспечить электоральный суверенитет и безопасность, сохранить и переоснастить все сферы экономики, а также не допустить социальной поляризации страны», — сказал он.
«Наличие эффективно функционирующей государственной модели только усиливает общественный запрос на сильную президентскую власть. Этому способствует, с одной стороны, развитая социальная политика, а также эффективный контроль за ее реализацией со стороны главы государства».
С другой стороны, продолжил он, «мощный президентский институт расширяет горизонт планирования населения и создает уверенность в завтрашнем дне». «Кроме того, в Беларуси реализуется понятная и четкая внешнеполитическая стратегия. Одним из ее ключевых элементов является взаимодействие по линии Союзного государства Беларуси и России», — добавил Бояшов.