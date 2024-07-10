Эксперт объяснил, что помогло Белоруссии восстановиться после развала СССР

По мнению аналитика, институт президентства сыграл определяющую роль как в становлении государственности, так и в защите суверенитета страны. «Удалось перенастроить под запросы времени национальную политическую систему, обеспечить электоральный суверенитет и безопасность, сохранить и переоснастить все сферы экономики, а также не допустить социальной поляризации страны», — сказал он.