Более 12 тонн гуманитарной помощи отправили из Иркутска в зону спецоперации

Необходимые бойцам вещи в пункт приносили представители общественных организаций и неравнодушные жители. Администрация Иркутска и ее партнеры предоставили машины для погрузки и доставки.
«Особенностью этой отправки является то, что она сформирована, в том числе, из адресных посылок. Мы взаимодействуем с фондами и НКО, которые напрямую общаются с парнями и выясняют, что им необходимо, — пояснил директор благотворительного фонда “Любимый город” Михаил Лунев. — Сейчас востребованы стройматериалы, медикаменты, дроны, инструменты. Передать эти вещи и ряд других могут все желающие через наш фонд. Также на передовой всегда рады автомобилям и мотоциклам».
Кроме того, принимают нательное белье, рабочие перчатки, саморезы, газовые горелки и баллоны, резиновые сапоги, налобные и тактические фонари, домкраты, колеса, маскировочные сети, блиндажные свечи, батарейки, аккумуляторы, лопаты, мусорные мешки, средства личной гигиены, влажные салфетки, каски, бронежилеты.
«В эту партию мы включили не только вещи для бойцов, но и раскраски, а также мягкие игрушки для детей из Кировска. Иркутская область взяла шефство над этим городом, поэтому при любой возможности стараемся помочь его жителям. Хочется, чтобы люди знали, что мы всегда готовы их поддержать», — подчеркнул председатель Иркутской региональной общественной организации ветеранов специальной военной операции Дмитрий Коль.
«Пункт на Ямской работает пятый месяц. За этот короткий период его сотрудникам удалось собрать три фуры. Посылки из первых двух уже доставили нашим бойцам, третья сейчас находится в пути. Отправления передают военнослужащим лично в руки. Благодарен жителям за то, что с каждым месяцем все активнее поддерживают земляков. Убежден, что эта деятельность позволит нам как можно скорее приблизить Победу!», — отметил мэр Руслан Болотов.
Информацию об оказании помощи участникам СВО и их семьям можно получить по телефону фонда «Любимый город»: 92−00−00 и номеру пункта приема гуманитарной помощи на Ямской: