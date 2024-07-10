Более 12 тонн гуманитарной помощи отправили из Иркутска в зону спецоперации

«Особенностью этой отправки является то, что она сформирована, в том числе, из адресных посылок. Мы взаимодействуем с фондами и НКО, которые напрямую общаются с парнями и выясняют, что им необходимо, — пояснил директор благотворительного фонда “Любимый город” Михаил Лунев. — Сейчас востребованы стройматериалы, медикаменты, дроны, инструменты. Передать эти вещи и ряд других могут все желающие через наш фонд. Также на передовой всегда рады автомобилям и мотоциклам».