Корветы ТОФ уничтожили субмарину «противника» в Восточно-Китайском море

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. Экипажи корветов «Резкий» и «Громкий» Тихоокеанского флота на учениях в Восточно-Китайском море уничтожили подводную лодку условного противника, сообщает ТОФ.
По легенде учений, корветы получили разведданные о том, что в районе маршрута их перехода находится субмарина «противника», которая следит за российскими кораблями. В воздух был поднят вертолет Ка-27ПС, который также начал искать «вражескую» подлодку.
«В результате противолодочной деятельности экипажи корветов условно обнаружили подлодку и подачей специального сигнала предприняли попытку принудить подлодку к всплытию. После ее отказа выполнять указанные требования боевые расчеты корветов “Резкий” и “Громкий” совместными действиями условно уничтожили субмарину, применив торпедное оружие и реактивно-бомбометные установки РБУ-6000», — говорится в сообщении.
Учения прошли в соответствии с планом деятельности отряда корветов Тихоокеанского флота в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В поход корабли вышли из Владивостока 8 июля.