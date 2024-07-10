Парламент Башкирии прокомментировал ситуацию со скандальным принтом Монсона.

Фотография на личной странице депутата и бойца ММА Джеффа Монсона, вызвавшая возмущение некоторых граждан, не будет предметом разбирательства комиссии по депутатской этике. Об этом, отвечая на поступившие вопросы СМИ, сообщил спикер парламента Башкирии Константин Толкачев.
«Изображение содержит политический посыл и очевидное осуждение проявлений фашизма в любой форме и в любой части света, — сказал Константин Толкачев. — Гражданская позиция нашего коллеги хорошо известна, его нельзя заподозрить в симпатиях к нацизму».
Как подчеркнул председатель Госсобрания Башкирии, Джефф Монсон — деятельный антифашист. Он проявляет свою позицию в каждодневных делах, отправляя гуманитарную помощь в зону СВО, реализуя социальные проекты, вовлекая в спорт детей из неблагополучных семей. Кроме того, всегда выступает в поддержку законопроектов, направленных на достижение целей специальной военной операции и поддержку участников СВО.
«Возможно, это конкретное изображение не лучший способ выразить сочувствие жителям Газы, но антифашистская риторика тут не вызывает сомнений», — подытожил Константин Толкачев.
Как сообщал Башинформ, в июне этого года боец смешанных единоборств Джефф Монсон принял ислам во время торжественного приема по случаю Курбан-байрама в Москве, организованного Европейским мусульманским форумом.
Джефф Монсон — депутат Госсобрания Башкирии, российский и американский спортсмен, который выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу, а также является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.