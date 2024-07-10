Парламент Башкирии прокомментировал ситуацию со скандальным принтом Монсона.

Как подчеркнул председатель Госсобрания Башкирии, Джефф Монсон — деятельный антифашист. Он проявляет свою позицию в каждодневных делах, отправляя гуманитарную помощь в зону СВО, реализуя социальные проекты, вовлекая в спорт детей из неблагополучных семей. Кроме того, всегда выступает в поддержку законопроектов, направленных на достижение целей специальной военной операции и поддержку участников СВО.