Владимир Захаров стал главой Центрального округа Новосибирска

Сергей Канунников объявил о своей отставке в мае нынешнего года. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело в связи со сносом стелы, посвященной 45-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тем не менее, суд оправдал Канунникова за отсутствием в его действиях состава преступления.