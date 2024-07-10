Владимир Захаров стал главой Центрального округа Новосибирска

Поясним, что Захаров сменил на посту Сергея Канунникова, который занимал кресло главы Центрального округа на протяжении 10 лет.
Сергей Канунников объявил о своей отставке в мае нынешнего года. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело в связи со сносом стелы, посвященной 45-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тем не менее, суд оправдал Канунникова за отсутствием в его действиях состава преступления.
Прокуратура обжаловала этот приговор, однако суд апелляционной инстанции оставил решение в силе.
Что касается Владимира Захарова, то он родился в городе Арзамасе-16 (Нижегородская область). В 2013—2018 годах он руководил МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в Бердске. С 2018 по 2024 год Захаров занимал пост заместителя главы администрации Бердска по строительству и городскому хозяйству. В 2024 году он вновь возглавил МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в Бердске.
Ранее «Прецедент» сообщал, что к возможному визиту премьер-министра Михаила Мишутина готовятся в Новосибирской области.
Егор САФРОНОВ.