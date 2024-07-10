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Владимир Захаров стал главой Центрального округа Новосибирска

Новым главой администрации Центрального округа Новосибирска стал Владимир Захаров. Распоряжение об этом подписал мэр города Максим Кудрявцев.

Поясним, что Захаров сменил на посту Сергея Канунникова, который занимал кресло главы Центрального округа на протяжении 10 лет.

Сергей Канунников объявил о своей отставке в мае нынешнего года. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело в связи со сносом стелы, посвященной 45-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тем не менее, суд оправдал Канунникова за отсутствием в его действиях состава преступления.

Прокуратура обжаловала этот приговор, однако суд апелляционной инстанции оставил решение в силе.

Что касается Владимира Захарова, то он родился в городе Арзамасе-16 (Нижегородская область). В 2013—2018 годах он руководил МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в Бердске. С 2018 по 2024 год Захаров занимал пост заместителя главы администрации Бердска по строительству и городскому хозяйству. В 2024 году он вновь возглавил МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в Бердске.

Ранее «Прецедент» сообщал, что к возможному визиту премьер-министра Михаила Мишутина готовятся в Новосибирской области.

Егор САФРОНОВ.