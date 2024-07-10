В зоне СВО под Авдеевкой погиб «черный гусар» из Пермского края

В Карагае 10 июля пройдет прощание с погибшим в зоне СВО на Украине Коньковым Константином Андреевичем. Он проходил службу в гвардейской мотострелковой Александрийской (миротворческой) бригаде «Черные гусары».
В администрации Карагайского муниципального округа сообщили, что прощание с земляком состоится в Доме культуры с 13:00.
Константин Коньков родился 28 сентября 1983 года в Верещагино. Учился в Карагайской средней школе № 2. После школы он решил пойти по стопам отца — связал свою судьбу с МВД. Служил инспектором ГИБДД в краевом полке ДПС. Коллеги вспоминают, что Константина Андреевича отличали высочайшая эрудиция, профессионализм, порядочность и честность.
В октябре 2023 года Константин Коньков принял решение пойти добровольцем в зону СВО на Украине, заключил контракт с минобороны РФ. Погиб в ноябре 2023 года при выполнении боевой задачи под Авдеевкой.
Администрация Карагайского округа приносит глубокие соболезнования родным и близким Константина Андреевича, скорбит вместе с ними.