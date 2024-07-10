В зоне СВО под Авдеевкой погиб «черный гусар» из Пермского края

Константин Коньков родился 28 сентября 1983 года в Верещагино. Учился в Карагайской средней школе № 2. После школы он решил пойти по стопам отца — связал свою судьбу с МВД. Служил инспектором ГИБДД в краевом полке ДПС. Коллеги вспоминают, что Константина Андреевича отличали высочайшая эрудиция, профессионализм, порядочность и честность.