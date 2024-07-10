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Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине Abrams

Зеленский: число поставленных Abrams не смогло изменить ситуацию на поле боя.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Полученные от США танки Abrams оказались не в состоянии повлиять на ход боевых действий, признал Владимир Зеленский, выступая в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне.

«Не уверен, что это количество танков могло поменять ситуацию на поле боя», — сказал он.

США согласились отправить на Украину танки Abrams в январе 2023 года, после многомесячной кампании, во время которой киевский режим утверждал, что эти машины жизненно важны для прорыва российской обороны. Но на поле боя американские танки появились только в начале этого года и существенной роли не сыграли. С тех пор российское Минобороны не раз отчитывалось об уничтожении Abrams в зоне спецоперации.

А вскоре западные СМИ стали писать, что ВСУ перестали применять Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми: на тот момент украинские войска уже потеряли пять танков из 31, поставленного США.