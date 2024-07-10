«Паспорта за тарелку плова»: Сергей Ерёмин эмоционально высказался о нелегальной миграции

Он написал большой пост в своем телеграм-канале и отметил, что всецело поддерживает активизацию движения по решению данного вопроса. Сергей Ерёмин поделился с подписчиками радостью по поводу того, что Госдума взялась за рассмотрение законопроекта о конфискации денег и имущества, полученных от организации незаконной миграции. А также сообщил, что скором времени депутаты примут новый законопроект — он расширит список нарушений, за которые мигрантов можно будет высылать из России.
«Сегодня хочу затронуть тему, которая не дает покоя, словно заноза в сердце — нелегальная миграция. Уверен, что каждый из вас слышал о “резиновых квартирах”, где количество прописанных больше, чем квадратных метров в квартире. А паспорта и экзамены по русскому языку покупаются условно “за тарелку плова”. Непонятно кто эти люди, но потом они устраивают беспорядки на улицах, попадают в сводки новостей. Говорю лишь о нелегалах, порядочные гости нашей страны заслуживают уважения», - заявил депутат Государственной Думы РФ от Красноярского края.
Экс-мэр Красноярска рассказал, что на прошлой неделе о проблеме незаконной миграции подробно говорили на заседании Всемирного русского народного собора. Сергей Еремин выяснил, что ранее процесс установления миграционных норм в России регулировался международными стандартами. Сегодня же, с его слов, число незаконных мигрантов в стране должно не просто сокращаться, такое явление вообще должно перестать существовать.
Напомним, что в 2025 году в Красноярском крае мигрантам могут запретить работать в такси, продавать алкоголь и сигареты. Проект соответствующего указа губернатора был опубликован на официальном сайте правительства региона 25 июня.
Текст пояснительной записки гласит, что сотрудники розничной торговли регулярно нарушают миграционное законодательство, в водители такси не следуют правилам дорожного движения. Указ должен отрегулировать приток мигрантов и помочь местным сотрудникам занять освободившиеся рабочие места.