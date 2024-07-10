«Паспорта за тарелку плова»: Сергей Ерёмин эмоционально высказался о нелегальной миграции

«Сегодня хочу затронуть тему, которая не дает покоя, словно заноза в сердце — нелегальная миграция. Уверен, что каждый из вас слышал о “резиновых квартирах”, где количество прописанных больше, чем квадратных метров в квартире. А паспорта и экзамены по русскому языку покупаются условно “за тарелку плова”. Непонятно кто эти люди, но потом они устраивают беспорядки на улицах, попадают в сводки новостей. Говорю лишь о нелегалах, порядочные гости нашей страны заслуживают уважения», ­- заявил депутат Государственной Думы РФ от Красноярского края.