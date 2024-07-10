Крым расширит список претензий к Киеву по предъявлению компенсации

«Список наших претензий по нанесенному полуострову ущербу будет расширен. В плане ущерба, нанесенного Крыму продуктовой, транспортной блокадами, государственным экоцидом, лингвоцидом, осуществлявшимися Киевом, работа находится в самом начале», — цитирует Константинова РИА Новости.
Он подчеркнул, что работа будет доведена до конца, в перечень требований о компенсациях также войдет ущерб от терактов на Крымском мосту. Сейчас продолжается работа по подсчету ущерба от водной и энергетической блокад, добавил глава республиканского Госсовета.
Крым посчитает ущерб, причиненный ему обстрелами со стороны Украины, и заставит Киев заплатить, заявлял ранее Константинов. По его словам, регулярные попытки ВСУ атаковать полуостров укрепляют уверенность в том, что стратегия по взысканию ущерба за эти действия с преступной киевской власти абсолютно верна.