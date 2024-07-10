Крым расширит список претензий к Киеву по предъявлению компенсации

Он подчеркнул, что работа будет доведена до конца, в перечень требований о компенсациях также войдет ущерб от терактов на Крымском мосту. Сейчас продолжается работа по подсчету ущерба от водной и энергетической блокад, добавил глава республиканского Госсовета.