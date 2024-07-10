Военная операция на Украине, день 868-й

08:56 ❗️ «Помните, Киев должен был упасть через пять дней, помните? Спустя два с половиной года мы стоим и будем стоять. Союзники знали, что до этой войны Путин думал, что НАТО развалится. Сегодня НАТО сильнее, чем когда-либо в своей истории. Когда началась эта бессмысленная война, Украина была свободной страной. Сегодня это по-прежнему свободная страна. И война закончится тем, что Украина останется свободной и независимой страной. Россия не победит. Украина победит», — сказал президент США Джо Байден на торжествах, посвященных 75-летию НАТО.