Военная операция на Украине, день 868-й

09:14 Президент Украины Владимир Зеленский призвал разрешить ВСУ уничтожать российские военные самолеты на базах на территории РФ.
«Представьте, как много мы сможем достичь, когда все ограничения [yна удары] будут сняты. Точно так же и сейчас — мы можем защитить наши города от российских управляемых авиабомб, если американское руководство сделает шаг вперед и позволит нам уничтожать российские военные самолеты на их базах. Это также даст мгновенный результат. И мы ждем этого шага», — сказал Зеленский в ходе выступления в институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.
09:05 ❗️ Конфликт вокруг Украины — «наибольший кризис в сфере безопасности за прошедшие поколения», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Запомните: самая большая цена и самый большой риск будет в том случае, если Россия победит на Украине. Мы не можем этого допустить», — сказал Столтенберг, выступая в Вашингтоне на торжествах, посвященных 75-летию НАТО.
Генсек НАТО убежден, что поражение Украины «не только придаст смелости президенту Путину, но и другим авторитарным лидерам в Иране, Северной Корее и Китае».
«Все они поддерживают жестокую войну России. Они все хотят, чтобы НАТО потерпело неудачу. Таким образом, исход этой войны будет определять глобальную безопасность на десятилетия вперед. Настало время отстаивать свободу и демократию. Место действия — Украина», — сказал генсек НАТО.
08:56 ❗️ «Помните, Киев должен был упасть через пять дней, помните? Спустя два с половиной года мы стоим и будем стоять. Союзники знали, что до этой войны Путин думал, что НАТО развалится. Сегодня НАТО сильнее, чем когда-либо в своей истории. Когда началась эта бессмысленная война, Украина была свободной страной. Сегодня это по-прежнему свободная страна. И война закончится тем, что Украина останется свободной и независимой страной. Россия не победит. Украина победит», — сказал президент США Джо Байден на торжествах, посвященных 75-летию НАТО.
08:43 Президент США Джо Байден назвал «историческим» объявление о передаче Украине дополнительных средств ПВО.
«Сегодня я объявляю об исторической передаче средств ПВО для Украины. США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем ПВО, а в ближайшие месяцы США и наши партнеры намерены предоставить Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО», — сказал Байден, выступая в Вашингтоне на торжествах, посвященных 75-летию НАТО.
Он пообещал, что Украина получит «сотни дополнительных перехватчиков в течение следующего года».
08:34 ⚡️ США, Нидерланды, Италия и Румыния предоставят Украине дополнительные системы ПВО. Об этом сообщается в совместном заявлении глав этих государств, текст которого распространен Белым домом.
В пакет войдут батареи Patriot и SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.
«Эти системы будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению противовоздушной обороны Украины», — говорится в заявлении.
Союзники пообещали выделить более $1 млрд на поддержку ПВО Украины, новые системы ПВО и «сотни дополнительных перехватчиков в течение следующего года».
«Наше послание Москве и миру ясно: наша поддержка Украины сильна и непоколебима», — говорится в заявлении.
08:23 В Вашингтоне началась основная часть трехдневного саммита НАТО, посвященного 75-летию альянса.
08:14 Объект энергетической инфраструктуры атакован в Ровенской области Украины, у части потребителей пропал свет, сообщило «Укрэнерго».
08:07 ВСУ ночью сбили 14 ударных дронов из 20, сообщило командование Воздушных сил Украины.
По Одесской области ударили пять ракет, их сбить не удалось.
08:04 За ночь два дрона уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны РФ.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 868-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.