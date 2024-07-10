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Казахстан и Саудовская Аравия укрепляют связи

Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков встретился с президентом Саудовского центра международного стратегического партнерства (SCISP) Раадом Аль-Баракати, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия между Казахстаном и Саудовской Аравией, в том числе пути расширения торгово-экономических, транспортно-логистических и культурно-гуманитарных связей.

М. Менилбеков проинформировал собеседника о ключевых аспектах комплексной внутриполитической и социально-экономической модернизации Казахстана. Он подробно рассказал о результатах реализации пакетов реформ, инициированных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, изменениях в законодательстве, направленных на укрепление политических и экономических процессов в стране.

Р. Аль-Баракати, отметив положительную динамику казахско-саудовских отношений, выразил готовность Центра всячески содействовать укреплению двустороннего сотрудничества по всем направлениям межгосударственного взаимодействия путём всестороннего изучения имеющихся возможностей двух стран, определения приоритетных направлений и выработки конкретных предложений.

Стороны также рассмотрели возможность налаживания сотрудничества между саудовским центром «SCISP» и казахстанскими исследовательскими институтами, и по итогам встречи договорились координировать усилия по расширению взаимовыгодных связей между двумя странами.

Центр «SCISP» является одним из ведущих саудовских исследовательских центров и самостоятельной государственной структурой, призванной регулировать усилия Королевства в отношении его международных и региональных стратегических партнёров. В рамках своего мандата «SCISP» осуществляет координацию государственных и частных структур по разработке критериев и планов, которые позволяют определить потенциальных стратегических партнёров КСА, а также проводит анализ и мониторинг результатов взаимодействия Королевства со стратегическими партнёрами.