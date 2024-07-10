Казахстан и Саудовская Аравия укрепляют связи

Центр «SCISP» является одним из ведущих саудовских исследовательских центров и самостоятельной государственной структурой, призванной регулировать усилия Королевства в отношении его международных и региональных стратегических партнёров. В рамках своего мандата «SCISP» осуществляет координацию государственных и частных структур по разработке критериев и планов, которые позволяют определить потенциальных стратегических партнёров КСА, а также проводит анализ и мониторинг результатов взаимодействия Королевства со стратегическими партнёрами.