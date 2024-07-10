Ельцин предупреждал Клинтона о «большой ошибке» в Европе

Путин также не соглашался с критикой в сторону Ельцина по ситуации в Югославии. «Вспомните события в Югославии до этого — Ельцину расточали похвалы. Как только начались события в Югославии, он высказался в поддержку сербов. И мы не могли не высказаться в защиту сербов <…>, потому что сербы тоже особая и близкая нам нация, с православной культурой. <…> Ельцина немедленно вываляли в грязи, обвинили в алкоголизме, в том, что он ничего не понимает, ничего не ведает. Он все понимал, уверяю вас», — отмечал он.