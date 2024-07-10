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Новых акимов выберут в Павлодарской области

В Павлодарской области жители нескольких сельских округов уже скоро смогут выбрать новых акимов. Голосование пройдет в конце июля, передает Pavlodarnews.kz.

По информации территориальных избирательных комиссий Павлодара, районов Аккулы, Теренколь, Актогайского и Баянаульского, выборы назначены на 28 июля. В этот день свой выбор сделают жители села Мойылды, Кызылагашского сельского округа района Аккулы, сельского округа Акжол Актогайского района, Узунбулакского сельского округа Баянаульского района и сельского округа Алтай района Теренколь.

Ранее в Павлодарской области аким Шарбактинского сельского округа Марат Кожимов заявил о постоянном преследовании со стороны жителей. Якобы инициативные люди даже охотятся за его супругой. Объясняться госслужащему пришлось на Совете по этике.

В прошлом году мы рассказывали, какими скандалами запомнились чиновники из Павлодарской области. Так, уголовные дела в отношении акимов в регионе открывали за годы независимости несколько раз.