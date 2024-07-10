Новых акимов выберут в Павлодарской области

По информации территориальных избирательных комиссий Павлодара, районов Аккулы, Теренколь, Актогайского и Баянаульского, выборы назначены на 28 июля. В этот день свой выбор сделают жители села Мойылды, Кызылагашского сельского округа района Аккулы, сельского округа Акжол Актогайского района, Узунбулакского сельского округа Баянаульского района и сельского округа Алтай района Теренколь.
Ранее в Павлодарской области аким Шарбактинского сельского округа Марат Кожимов заявил о постоянном преследовании со стороны жителей. Якобы инициативные люди даже охотятся за его супругой. Объясняться госслужащему пришлось на Совете по этике.
В прошлом году мы рассказывали, какими скандалами запомнились чиновники из Павлодарской области. Так, уголовные дела в отношении акимов в регионе открывали за годы независимости несколько раз.