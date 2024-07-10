Спицын: Беларусь — это настоящая жемчужина Союзного государства

«Я очень рад, что наконец-то вырвался на святую для многих из нас белорусскую землю. Казалось бы, Беларусь совсем рядом, только руку протянуть. Но я в первый раз здесь. Правда, четверть века назад я проезжал по территории Беларуси, когда ехал в Прагу. Несколько часов я был в Бресте по независящим от меня причинам, и у меня была возможность погулять по городу», — рассказал Евгений Спицын.