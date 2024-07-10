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Спицын: Беларусь — это настоящая жемчужина Союзного государства

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь — это настоящая жемчужина Союзного государства. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил историк Евгений Спицын.

«Я очень рад, что наконец-то вырвался на святую для многих из нас белорусскую землю. Казалось бы, Беларусь совсем рядом, только руку протянуть. Но я в первый раз здесь. Правда, четверть века назад я проезжал по территории Беларуси, когда ехал в Прагу. Несколько часов я был в Бресте по независящим от меня причинам, и у меня была возможность погулять по городу», — рассказал Евгений Спицын.

Совсем недавно, отметил историк, коллеги предложили ему съездить в Беларусь, на что он согласился с огромным удовольствием. «Я приехал на белорусскую землю с большим воодушевлением. Я всегда трепетно и нежно относился к Беларуси и белорусскому народу и считал это жемчужиной нашей общей истории и нашего единого государства двух великих народов», — добавил Евгений Спицын.