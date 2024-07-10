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Руководитель ДУМ Башкирии выступил против запрета религиозной одежды

Муфтий Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин выступил против принятия законопроекта о запрете религиозной одежды в общественных и образовательных учреждениях, внесенного в Госудуму депутатом Владиславом Даванковым. Председатель ДУМ выразил в связи с этим «глубокую обеспокоенность».

«Этот законопроект, если он будет принят, нарушит права мусульман и станет серьезным препятствием для свободы вероисповедания в нашей стране», — написал он в Telegram.

По мнению господина Биргалина, такие запреты противоречат ст. 28 Конституции России, которая гарантирует каждому свободу совести и свободу вероисповедания.

Запрет на ношение религиозной одежды, отметил он, нарушает права мусульман на соблюдение религиозных предписаний и традиций и может привести к усилению социальной напряженности и росту ксенофобии, «негативно сказаться на межконфессиональных отношениях и нарушить общественный мир и согласие».

Обеспечить безопасность, считает муфтий, возможно иными способами, не ограничивая религиозные свободы. Государственные органы, по его мнению, должны уважать право на свободное выражение своей религиозной принадлежности.

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закон