Руководитель ДУМ Башкирии выступил против запрета религиозной одежды

«Этот законопроект, если он будет принят, нарушит права мусульман и станет серьезным препятствием для свободы вероисповедания в нашей стране», — написал он в Telegram.
По мнению господина Биргалина, такие запреты противоречат ст. 28 Конституции России, которая гарантирует каждому свободу совести и свободу вероисповедания.
Запрет на ношение религиозной одежды, отметил он, нарушает права мусульман на соблюдение религиозных предписаний и традиций и может привести к усилению социальной напряженности и росту ксенофобии, «негативно сказаться на межконфессиональных отношениях и нарушить общественный мир и согласие».
Обеспечить безопасность, считает муфтий, возможно иными способами, не ограничивая религиозные свободы. Государственные органы, по его мнению, должны уважать право на свободное выражение своей религиозной принадлежности.