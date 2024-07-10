Руководитель ДУМ Башкирии выступил против запрета религиозной одежды

Запрет на ношение религиозной одежды, отметил он, нарушает права мусульман на соблюдение религиозных предписаний и традиций и может привести к усилению социальной напряженности и росту ксенофобии, «негативно сказаться на межконфессиональных отношениях и нарушить общественный мир и согласие».