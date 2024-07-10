Применение региональной символики: разработаны правила

Так, говорится, что при разработке региональных символик учитывается государственный интерес, национальная традиция, единство народов, геральдический порядок, культурно-исторические, географические, социально-экономические особенности.
При этом:
- при разработке региональных символик запрещается использование элементов государственных символов, а также изображение религиозных, родовых, племенных знаков.
- при разработке региональных символик необходимо учитывать исторические и природные особенности, связанные с историей местности и ее развитием.
- проект региональных символик должен быть новой работой, ранее не использовавшейся и определяющей своей спецификой создания будущие направления местности.
- в региональных символиках возможно использование знаков на археологических, архитектурных, бальбальных, знаковых камнях.
- нет ограничений на использование национально-этнографических элементов (орнаментов) при разработке проекта региональных символики.
- необходимо учитывать, что региональные символики визуально четкие, объемные, с четким рельефом. Формат создания и используемые цвета не ограничены.
- в региональных символиках официальные наименования должны быть написаны на государственном языке.
- при разработке региональных символик не допускается нарушение авторских прав или плагиат.
- создателем региональных символик. кроме основного, может быть соавтор (соавторство) от основного автора.
- при разработке проекта региональных символик нельзя использовать образы, негативно влияющие на государственную политику, идеологическую позицию, сплоченность страны.
Обязанности местных государственных органов.
Местные исполнительные органы выполняют основные задачи, определенные типовыми правилам:
- вопросы разработки, использования и совершенствования региональных символов рассматриваются компетентными органами административно-территориальных единиц (уполномоченным органом в области использования и пропаганды государственных символов РК).
- разрабатывает рекомендации по разработке, использованию и совершенствованию региональных символик;
- дает рекомендации по актуальности, содержанию, общему стилистическому оформлению и художественной значимости региональных символик, в том числе по соответствию приоритетам государственной политики и общегосударственным ценностям;
- участвует в разработке нормативных правовых актов по вопросам использования региональных символик;
- проект региональных символик предлагается для рассмотрения на заседании комиссии по государственным символам при акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей;
- региональные символики, получившие положительное решение комиссии по государственным символам при акимах городов Астана, Алматы, Шымкент и областей, выносятся на рассмотрение Экспертного совета по вопросам государственных символов и геральдических знаков;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией государственной политики по использованию региональных символики;
- запрашивает необходимые материалы и документы по использованию региональных символик от государственных органов и организаций, разрабатывает на их основе аналитические материалы и дает рекомендации.
Порядок применения региональных символик
Региональные символики применяются:
- на культурных, массовых, спортивных, религиозных мероприятиях местного уровня;
- размещаются в краеведческих музеях городов, областей и районов республиканского значения, информационных, справочных, просветительских, историко-культурных, научных, краеведческих газетах, журналах и порталах, телеканалах, сайтах, указателях на въезде в город, области, района, используется в объектах архитектурной, градостроительной и строительной деятельности городских, областных, районных спортивных мероприятиях, спортивной одежде, мероприятиях общеобразовательных школ, одежде, памятниках;
- допускается использование региональных символик обозначений в товарных знаках неправительственных организаций, общественных объединений, частных учреждений и местных предпринимателей;
- допускается использовать на юбилейных медалях и благодарственных письмах, поздравительных и сувенирных изделиях городов и районов республиканского значения, районов, наградах, присуждаемых почетному гражданину области;
- разрешается для использования в юбилейных медалях и благодарственных письмах республиканского значения городов и областей, районов, в пригласительных письмах, памятных знаках и наградах, присуждаемых почётным гражданам области.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 июля.