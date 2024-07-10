НАТО признало, что не производит достаточно оружия для Украины

По данным издания, Россия «с тревожащей скоростью» производит танки и боеприпасы, страны НАТО в этом «достигли ограниченного успеха». «Реальность в том, что конфликт на Украине продемонстрировал не только то, что масштабы были малы, а производственные мощности не справлялись с объемами, но и то, что в эксплуатационной совместимости есть большие пробелы», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В мае 2023 года Евросоюз (ЕС) представил план по наращиванию производства снарядов для артиллерии ВСУ. Планировалось, что общий уровень производства боеприпасов в странах ЕС должен достичь 1 млн в год. В ноябре Украина и Запад признали, что цель передать Киеву миллион снарядов недостижима. В конце апреля господин Столтенберг во время визита в Киев пообещал предоставить еще больше помощи украинской армии.