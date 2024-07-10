Большая перестановка. В Кабинете министров приняли решение о новых назначениях в вузах Узбекистана

Таким образом, ректор Университета Пучон Виктор Нам освобожден от занимаемой должности и на его место назначена Агриппина Шин.
На место исполнительного директора филиала Российского государственного педагогического университета Кахрамона Олимова назначен Виктор Нам.
На место директора филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Эльдара Юлдашева назначен Икбал Меликозиев.
Эльдор Шерманов назначен исполняющим обязанности проректора Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби с шестимесячным испытательным сроком.