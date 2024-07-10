Новосибирск укрепляет сотрудничество с партнерами из Киргизской Республики

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев обсудил с участниками делегации перспективы сотрудничества.
— Новосибирск — третий город по численности в России, крупный транспортный узел и логистический центр Сибири. Его история тесно связана со строительством железной дороги, и мы по-прежнему доминируем в этом направлении. В целом Новосибирск — это бизнес-центр Сибирского федерального округа. Ваш визит имеет важное значение для укрепления и развития наших взаимоотношений. Мы открыты для любых предложений и готовы их рассмотреть, — сказал Максим Кудрявцев, приветствуя гостей.
Глава города также отметил, что Новосибирск является научным центром России и культурным центром региона: в городе насчитывается 20 высших учебных заведений, 15 театров, большое количество музеев.
В свою очередь, Абдикарим Алимбаев сообщил, что Баткенская область также активно развивается.
— И мы планируем выходить на сотрудничество с граничащими областями и регионами, — подчеркнул полномочный представитель президента Киргизской Республики в Баткенской области. — У Новосибирска удобное географическое положение, образование на высоком уровне, богатые культурные традиции — все это способствует тесному взаимодействию между нашими городами и странами.
Справка
Баткенская область расположена на юго-западе Киргизской Республики, на юге граничит с Таджикистаном, на севере — с Узбекистаном, на востоке — с Ошской областью. Областной центр — город Баткен. Баткенская область привлекательна своими природно-климатическими условиями и удобным географическим расположением. Численность населения составляет свыше 548 тысяч человек.