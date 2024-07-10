Новосибирск укрепляет сотрудничество с партнерами из Киргизской Республики

— Новосибирск — третий город по численности в России, крупный транспортный узел и логистический центр Сибири. Его история тесно связана со строительством железной дороги, и мы по-прежнему доминируем в этом направлении. В целом Новосибирск — это бизнес-центр Сибирского федерального округа. Ваш визит имеет важное значение для укрепления и развития наших взаимоотношений. Мы открыты для любых предложений и готовы их рассмотреть, — сказал Максим Кудрявцев, приветствуя гостей.