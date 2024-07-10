Евгений Куйвашев попросил Михаила Мишустина о поддержке «Титановой долины»

В Свердловской области состоялась встреча председателя Правительства России Михаила Мишустина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Одной из тем диалога стал вопрос развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина».
— Свердловская область направила заявку в Минэкономразвития на создание следующей очереди, которая будет специализироваться на производстве товаров народного потребления, — сообщает департамент информационной политики региона.
Также Евгений Куйвашев поблагодарил правительство за особое внимание к международной промышленной выставке «Иннопром». Напомним, председатель Правительства выступил на главной стратегической сессии в рамках мероприятия, посвященной теме «Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса».
Также в перечень спикеров сессии вошли премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода, председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Акылбек Жапаров и многие другие высокопоставленные гости.