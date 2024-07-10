Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгений Куйвашев попросил Михаила Мишустина о поддержке «Титановой долины»

Свердловская область попросила поддержать создание третьей очереди «Титановой долины».

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области состоялась встреча председателя Правительства России Михаила Мишустина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Одной из тем диалога стал вопрос развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина».

— Свердловская область направила заявку в Минэкономразвития на создание следующей очереди, которая будет специализироваться на производстве товаров народного потребления, — сообщает департамент информационной политики региона.

Также Евгений Куйвашев поблагодарил правительство за особое внимание к международной промышленной выставке «Иннопром». Напомним, председатель Правительства выступил на главной стратегической сессии в рамках мероприятия, посвященной теме «Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса».

Также в перечень спикеров сессии вошли премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода, председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Акылбек Жапаров и многие другие высокопоставленные гости.

Мишустин Михаил