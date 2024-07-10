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СМИ: на саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что членство Украины в НАТО остается недостижимым, пишет ABC.

Источник: AFP 2023

«Зеленский считает, что его самый желанный приз — членство в военном альянсе — остается недостижимым. Европейские и североамериканские страны, входящие в НАТО, не спешат принимать Украину, особенно пока она ведет активные боевые действия с Россией, которые могут втянуть их в более масштабную войну», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что многолетний конфликт, унесший тысячи украинских жизней, оставил многих разочарованными и скептически настроенными на то, что их страна когда-либо присоединится к западному альянсу.

Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите альянса, но для нее будет выстроен «институционный мост» к этой цели. Более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны-члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне.

Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.

НАТО