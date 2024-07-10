Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ, в том числе вводит пятиступенчатую шкалу НДФЛ. Исходя из нее, базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Затем она плавно повышается: до 15% на доход до 5 миллионов рублей в год, 18% — на доход до 20 миллионов, 20% — на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по самой высокой ставке 22%.