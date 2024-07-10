В Новосибирске Сергей Майоров считает, что Аллу Пугачеву необходимо признать иноагентом

Попытки признать Пугачеву иноагентом ранее были затруднены, однако Майоров уверен, что со временем поддержка к ней в органах власти прекратится. Он подчеркивает, что в сложные времена нельзя стоять на противоположной стороне своей страны, что, по его мнению, сделала сама артистка.