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В Новосибирске Сергей Майоров считает, что Аллу Пугачеву необходимо признать иноагентом

Глава Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров высказал свою позицию относительно Аллы Пугачевой, поддерживая идею признания ее иноагентом.

Источник: РИА "Новости"

Глава Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров высказал свою позицию относительно Аллы Пугачевой, поддерживая идею признания ее иноагентом. Причиной стал пост примадонны в социальных сетях о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.

Майоров в беседе с Сиб.фм утверждает, что Пугачева давно демонстрирует антироссийскую позицию. Он считает, что артистка является предателем, переехавшим в недружественную страну и разделяющим убеждения своего мужа, который открыто выступает против России.

Попытки признать Пугачеву иноагентом ранее были затруднены, однако Майоров уверен, что со временем поддержка к ней в органах власти прекратится. Он подчеркивает, что в сложные времена нельзя стоять на противоположной стороне своей страны, что, по его мнению, сделала сама артистка.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что глава Союза отцов Новосибирска обвинил Клаву Коку в пропаганде феминизма.