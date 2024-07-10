В Новосибирске Сергей Майоров считает, что Аллу Пугачеву необходимо признать иноагентом

Глава Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров высказал свою позицию относительно Аллы Пугачевой, поддерживая идею признания ее иноагентом. Причиной стал пост примадонны в социальных сетях о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.
Майоров в беседе с Сиб.фм утверждает, что Пугачева давно демонстрирует антироссийскую позицию. Он считает, что артистка является предателем, переехавшим в недружественную страну и разделяющим убеждения своего мужа, который открыто выступает против России.
Попытки признать Пугачеву иноагентом ранее были затруднены, однако Майоров уверен, что со временем поддержка к ней в органах власти прекратится. Он подчеркивает, что в сложные времена нельзя стоять на противоположной стороне своей страны, что, по его мнению, сделала сама артистка.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что глава Союза отцов Новосибирска обвинил Клаву Коку в пропаганде феминизма.