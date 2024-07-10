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Звучит, как фантастика: Может ли гагауз, болгарин или русский стать президентом Молдовы, или этот пост — только для граждан Румынии

Миф о том, что возглавлять государство может только женатый молдаванин, развеяла далекая от семейных ценностей и вообще от всего молдавского гражданка Румынии.

Источник: Соцсети

Политолог Ян Лисневский сообщил, что президентом Молдовы вполне может стать представитель нацменьшинств страны.

Ян Лисневский напомнил, что в нулевых" годах в Молдове бытовало мнение, что президентом в Молдове может быть избран исключительно представитель титульной нации, женатый мужчина. Это миф, доказательство этому — победа Санду, пишет Sputnik Молдова.

«Сейчас нет запроса на национальную идентичность. У гагауза или болгарина нет шансов? Это ошибочное мнение, которое по старинке навязывается и ограничивает круг кандидатов. Обществу сейчас неважно, к какой национальности ты имеешь отношение, если ты можешь гарантировать базовые потребности, решение проблем — бедности, рабочих мест, образования и медицины», — сказал он.