Звучит, как фантастика: Может ли гагауз, болгарин или русский стать президентом Молдовы, или этот пост — только для граждан Румынии

«Сейчас нет запроса на национальную идентичность. У гагауза или болгарина нет шансов? Это ошибочное мнение, которое по старинке навязывается и ограничивает круг кандидатов. Обществу сейчас неважно, к какой национальности ты имеешь отношение, если ты можешь гарантировать базовые потребности, решение проблем — бедности, рабочих мест, образования и медицины», — сказал он.