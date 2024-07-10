Ровно 30 лет назад Лукашенко был избран президентом Беларуси (история в видео)

В президентских выборах 1994-го участвовало 6 кандидатов, по итогам первого тура Александр Лукашенко набрал 44,82%, Вячеслав Кебич — 17,32%. Зенон Поздняк — 12,82%, во втором туре победа Лукашенко была бесспорной ― 80,3% голосов.
Первый президент Беларуси вступил в должность спустя 10 дней после избрания ― 20 июля 1994-го. Инаугурация состоялась в Овальном зале Дома правительства. Александру Лукашенко на тот момент было 39 лет. До выборов он занимал должность председателя комиссии Верховного совета Беларуси по изучению деятельности коммерческих структур, а ранее руководил совхозом «Городец» в Шкловском районе Могилевской области.
Таким образом, 30 лет назад был избран первый президент страны, которая 4 года после распада СССР являлась парламентской республикой. 15 марта 1994-го Верховный совет принял Конституцию, в которой была учреждена должность президента Беларуси.
Редакции Sputnik Беларусь удалось найти редкие архивные кадры предвыборной гонки 30-летней давности и голосования избирателей в 1994 году, смотрите на видео, как белорусы выбирали своего первого президента 30 лет назад.