Ровно 30 лет назад Лукашенко был избран президентом Беларуси (история в видео)

Первый президент Беларуси вступил в должность спустя 10 дней после избрания ― 20 июля 1994-го. Инаугурация состоялась в Овальном зале Дома правительства. Александру Лукашенко на тот момент было 39 лет. До выборов он занимал должность председателя комиссии Верховного совета Беларуси по изучению деятельности коммерческих структур, а ранее руководил совхозом «Городец» в Шкловском районе Могилевской области.