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Избирательных участков за рубежом на президентских выборах может стать больше — ЦИК

Количество избирательных участков, открытых за рубежом, будет определено за 35 дней до дня выборов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Количество зарубежных избирательных участков на выборах президента Молдовы планируется увеличить, об этом в радиоэфире заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анжела Караман.

«Все расчеты показывают, что количество избирательных участков должно быть увеличено как минимум на 59. (…) Определенно, количество избирательных участков будет больше в некоторых странах, где у нас более высокий уровень участия», — сказала она.

По словам Караман, количество открытых за рубежом избирательных участков «будет установлено за 35 дней до дня выборов и будет определяться тремя важными факторами, в том числе предварительной регистрацией».

В расчет возьмут данные МИД о количестве избирателей за рубежом, данные предварительной регистрации, а также статистику о количестве избирателей, принявших участие в последних выборах в той или иной стране.

На выборах президента Молдовы в 2020 году Центризбирком открыл 139 участков в 36 странах.

В конце мая ЦИК запустила онлайн-приложение для предварительной регистрации граждан Республики Молдова с правом голоса, которые будут находиться за границей в день президентских выборов и республиканского конституционного референдума 20 октября 2024 года. Приложение также содержит возможность зарегистрироваться для голосования по почте в странах, где будет реализован данный пилотный проект: США, Канада, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия.

Избиратели могут пройти предварительную регистрацию не позднее, чем за 45 дней до дня выборов, крайний срок — 6 сентября 2024 года.

Республиканский конституционный референдум и выборы президента Республики Молдова состоятся 20 октября.