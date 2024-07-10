Избирательных участков за рубежом на президентских выборах может стать больше — ЦИК

В конце мая ЦИК запустила онлайн-приложение для предварительной регистрации граждан Республики Молдова с правом голоса, которые будут находиться за границей в день президентских выборов и республиканского конституционного референдума 20 октября 2024 года. Приложение также содержит возможность зарегистрироваться для голосования по почте в странах, где будет реализован данный пилотный проект: США, Канада, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия.