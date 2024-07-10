Избирательных участков за рубежом на президентских выборах может стать больше — ЦИК

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Количество зарубежных избирательных участков на выборах президента Молдовы планируется увеличить, об этом в радиоэфире заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анжела Караман.
«Все расчеты показывают, что количество избирательных участков должно быть увеличено как минимум на 59. (…) Определенно, количество избирательных участков будет больше в некоторых странах, где у нас более высокий уровень участия», — сказала она.
По словам Караман, количество открытых за рубежом избирательных участков «будет установлено за 35 дней до дня выборов и будет определяться тремя важными факторами, в том числе предварительной регистрацией».
В расчет возьмут данные МИД о количестве избирателей за рубежом, данные предварительной регистрации, а также статистику о количестве избирателей, принявших участие в последних выборах в той или иной стране.
На выборах президента Молдовы в 2020 году Центризбирком открыл 139 участков в 36 странах.
В конце мая ЦИК запустила онлайн-приложение для предварительной регистрации граждан Республики Молдова с правом голоса, которые будут находиться за границей в день президентских выборов и республиканского конституционного референдума 20 октября 2024 года. Приложение также содержит возможность зарегистрироваться для голосования по почте в странах, где будет реализован данный пилотный проект: США, Канада, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия.
Избиратели могут пройти предварительную регистрацию не позднее, чем за 45 дней до дня выборов, крайний срок — 6 сентября 2024 года.
Республиканский конституционный референдум и выборы президента Республики Молдова состоятся 20 октября.