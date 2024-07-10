Белый дом призвал страны НАТО интегрировать Украину в альянс

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал страны — участницы Североатлантического альянса способствовать интеграции Украины в НАТО и наращивать военные расходы.
«Наши союзники должны тратить больше. Мы должны безотлагательно продолжать нашу работу по укреплению оборонной промышленности, мы должны продолжить работать над интеграцией Украины в евроатлантическое сообщество», — написал он в авторской колонке для газеты The New York Times. «Мы рассчитываем добиться значительного прогресса по всем этим задачам на саммите НАТО на этой неделе», — отметил Салливан.
По его словам, США «вложили миллиарды долларов в военную и экономическую помощь Украине», но «Европа потратила больше». Представитель Белого дома сослался на данные Кильского института мировой экономики (Германия), согласно которым «с января 2022 года по конец апреля 2024 года США предоставили Украине $80 млрд, Европа направила $110 млрд, включая дальнобойные ракеты, реактивные системы залпового огня высокой маневренности, боевые бронированные машины, системы ПВО и боеприпасы».
Американский чиновник утверждает, что средства, выделяемые Киеву Вашингтоном, «дают американцам работу и используются для оживления промышленности всей страны», а производство оружия делает США «более безопасными» и «одновременно укрепляет их экономику».
Саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В 2024 году альянс отмечает 75-летие со дня подписания Североатлантического договора. В понедельник телеканал CNN сообщил, что возможное вступление Украины в НАТО будет описываться в проекте итогового документа саммита как необратимый процесс.