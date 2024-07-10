Белый дом призвал страны НАТО интегрировать Украину в альянс

«Наши союзники должны тратить больше. Мы должны безотлагательно продолжать нашу работу по укреплению оборонной промышленности, мы должны продолжить работать над интеграцией Украины в евроатлантическое сообщество», — написал он в авторской колонке для газеты The New York Times. «Мы рассчитываем добиться значительного прогресса по всем этим задачам на саммите НАТО на этой неделе», — отметил Салливан.