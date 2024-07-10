Беспрозванных пообещал поработать с ценами

Поставщики продукции указывают на стоимость логистики, тарифы на электроэнергию и газ, а также амортизационные расходы и затраты на сырьё, материалы и комплектующие. Играет важную роль и наценка конечных пунктов — магазинов.
«А этот момент уже будем мониторить. В магазинах предприятий они значительно ниже, чем в сетевых. Встретимся с производителями, поставщиками и сетевиками, чтобы вместе решить задачу», — сообщил Беспрозванных.
Он также указал, что местные производители получают компенсации и субсидии, им возмещают процентные ставки по инвестиционным кредитам. Беспрозванных уверен, что можно пойти дальше: «Например, выделять местных производителей на прилавке, чтобы сразу было понятно, что это наш регион. Цены тоже должны быть с небольшой наценкой».
Временно исполняющий обязанности губернатора заявил, что работает над сохранением приемлемой цены на основные продукты питания в большинстве магазинов, но «процесс нелёгкий».