Беспрозванных пообещал поработать с ценами

Он также указал, что местные производители получают компенсации и субсидии, им возмещают процентные ставки по инвестиционным кредитам. Беспрозванных уверен, что можно пойти дальше: «Например, выделять местных производителей на прилавке, чтобы сразу было понятно, что это наш регион. Цены тоже должны быть с небольшой наценкой».