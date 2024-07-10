Польша не пускает фуры через пункт пропуска «Козловичи»

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Польская сторона с 03:00 10 июля не принимает грузовые транспортные средства, следующие из Беларуси через пункт пропуска «Козловичи», сообщили в пресс-службе Таможенного комитета республики.
В профильном ведомстве констатировали, что накануне в данном пункте пропуска не было очереди из грузовиков, а за ночь она выросла до 600 фур.
«Со слов водителей, пересекающих белорусско-польскую границу, поляки усилили контроль», — рассказали в Таможенном комитете.
При этом обратили внимание, что в республику через данный пункт пропуска грузовые автомобили пока едут, хоть и медленнее, чем обычно.
«Просим учитывать данный факт при планировании маршрута следования через границу», — призвали в профильном ведомстве.