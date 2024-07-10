Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша не пускает фуры через пункт пропуска «Козловичи»

Действия польских властей привели к тому, что на границе, где и так была непростая ситуация с транзитом, стали еще больше расти очереди.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Польская сторона с 03:00 10 июля не принимает грузовые транспортные средства, следующие из Беларуси через пункт пропуска «Козловичи», сообщили в пресс-службе Таможенного комитета республики.

В профильном ведомстве констатировали, что накануне в данном пункте пропуска не было очереди из грузовиков, а за ночь она выросла до 600 фур.

«Со слов водителей, пересекающих белорусско-польскую границу, поляки усилили контроль», — рассказали в Таможенном комитете.

При этом обратили внимание, что в республику через данный пункт пропуска грузовые автомобили пока едут, хоть и медленнее, чем обычно.

«Просим учитывать данный факт при планировании маршрута следования через границу», — призвали в профильном ведомстве.