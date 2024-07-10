Токаев вручил флаг Казахстана участникам Олимпиады-2024

«В городах и селах возводятся спортивные площадки. Только в прошлом году было открыто около 70 спортивных центров. В этом году будет возведено еще около 200 объектов. Как вы знаете, в структуре Национального олимпийского комитета произошли изменения. Создан Штаб по подготовке к Олимпийским играм. В страну приглашены опытные специалисты, среди которых и известный спортсмен Геннадий Головкин. Результат будет только тогда, когда каждый станет настоящим мастером своего дела. Наш народ с особым уважением относится к спортсменам», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.