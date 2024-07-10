Зеленский заявил, что Украине недостаточно обещанных на саммите НАТО систем ПВО

Минобороны РФ последний раз раскрывало потери в сентябре 2022 года — 5937 погибших. Президент России Владимир Путин в начале июня говорил, что в российской армии на Украине погибает примерно в пять раз меньше меньше бойцов, чем в ВСУ, последние же теряют в месяц примерно 50 тыс. человек убитыми и ранеными. Бывший министр обороны России Сергей Шойгу в апреле сообщил, что общие потери ВСУ составили почти 500 тыс. человек.